Hoffnung für bedrohte Berggorillas: 2 Babys in Uganda geboren

Die Berggorillas sind vom Aussterben bedroht, es gibt weltweit nur rund 1000 Tiere. Die erfreulichen Nachrichten kommen zu besonders schweren Zeiten für den Tierschutz. Wegen der Coronakrise wurden weltweit Flüge eingestellt und Grenzen geschlossen, somit bleiben die für den Tierschutz extrem wichtigen Tourismuseinnahmen weg. Davon werden etwa Ranger bezahlt.„Wir kämpfen, um den Tier- und Naturschutz weiterhin zu erhalten“, sagte der Sprecher der Wildschutzbehörde, Bashir Hangi, am Montag. Illegale Aktivitäten im Park hätten seit Beginn der Corona-Krise zugenommen. „Wir haben viele Fallen und Schlingen von Wilderern beschlagnahmt.“Die Affen leben nur in diesem Gebiet an der Grenze von Uganda, Ruanda und dem Kongo. Die Population hat sich laut der Weltnaturschutzunion (IUCN) in den vergangenen Jahren etwas erholt.

apa