<BR \/>Zwischen Verarztung und Pflege verletzter Wildtiere hatte das CRAB vergangene Woche alle Hände voll zu tun. Tierärztin Dr. Anna Sturaro gibt einen Einblick in die Behandlung der tierischen Patienten.<BR \/><BR \/>Ein Fall bereitet den Tierärzten Sorgen: jener eines alleingelassenen Marderjungen. Das Tier soll lange Zeit nichts gefressen haben und war völlig unterernährt, als es das CRAB-Team gefunden hat – nun wird es künstlich mit Milch versorgt. „Sein Zustand ist kritisch und die Genesung verspricht kompliziert zu werden“, schreiben die Tierärzte. Doch sie geben alles daran, den kleinen Marder wieder aufzupäppeln – das Tier wird ständig überwacht. <BR \/><BR \/>Weiters behandeln die Tierärzte derzeit einen Igel mit einer Fraktur am Hinterbein. Der kleine Vierbeiner wird einer Röntgenuntersuchung unterzogen, um die für ihn am besten geeignete Therapie zu finden. <BR \/><BR \/>Genauso befindet sich eine Ente in Behandlung, die sich nach dem Aufprall gegen eine Glasfläche verletzt hatte. Etwas weiter ist die Genesung bei einer jungen Amsel, die erfolgreich verarztet wurde und nun kurz davor steht, wieder in die freie Wildbahn entlassen zu werden.