Hoffnung für Gelähmte: Maßgeschneiderte Rückenmarksimplantate aus eigenen Zellen

Die von Forschern der Universität Tel Aviv in der Zeitschrift „Advanced Science“ veröffentlichten Testergebnisse könnten den Weg für klinische Versuche mit personalisierten Implantaten ebnen, die aus Zellen der jeweiligen Patienten hergestellt werden und daher kein Risiko der Abstoßung bergen.„Unsere Technologie basiert auf der Entnahme einer kleinen Biopsie von Bauchfett des Patienten“, erklärt Studienkoordinator Tal Dvir. Dieses Gewebe besteht aus Zellen und einer extrazellulären Matrix, die Stoffe wie Zucker und Kollagen enthält. „Nachdem wir die Zellen von der Matrix getrennt hatten, programmierten wir sie genetisch in ein Stadium zurück, das dem von embryonalen Stammzellen ähnelt, d. h. Zellen, die sich in jeden Zelltyp im Körper verwandeln können. Aus der extrazellulären Matrix haben wir ein maßgeschneidertes Hydrogel hergestellt, das nach der Implantation keine Immunreaktion oder Abstoßung hervorruft. Dann haben wir die Stammzellen in das Hydrogel eingekapselt und durch einen Prozess, der der embryonalen Entwicklung des Rückenmarks ähnelt, die Zellen in 3D-Implantate neuronaler Netze mit Motoneuronen verwandelt.“Diese Ersatzteile für das Rückenmark wurden gelähmten Mäusen eingepflanzt und stellten bei 100 Prozent der Nager mit akuter Lähmung (also einer Lähmung, die vor kurzem eingetreten warn) und bei 80 Prozent der Tiere mit chronischer Lähmung (die über einen Zeitraum, der bei einem Menschen einem Jahr entspricht, bestanden hatte) die Gehfähigkeit wieder her.„Dies ist weltweit das erste Mal, dass Implantate aus menschlichem Gewebe bei Tieren mit chronischen Lähmungen zu einer Heilung geführt haben, was das beste Modell für die Untersuchung von Lähmungsbehandlungen beim Menschen ist“, so Dvir. „Unser Ziel ist es, maßgeschneiderte Rückenmarksimplantate herzustellen, die die Regeneration von geschädigtem Gewebe ohne das Risiko einer Abstoßung ermöglichen. Wir hoffen, dass wir in ein paar Jahren klinische Versuche an Menschen durchführen können.“

ansa/stol