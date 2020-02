Hoffnungsschimmer: Corona-Ausbreitung verlangsamt sich

Allerdings müsse diese Entwicklung mit großer Vorsicht bewertet werden. „Der Ausbruch kann sich immer noch in alle Richtungen entwickeln“, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. In China war am Mittwoch die kleinste Zahl an neuen Erkrankungsfällen pro Tag seit 2 Wochen registriert worden.Der WHO-Experte Mike Ryan erklärte, die neue Entwicklung sei beruhigend. Das Virus verbreite sich außerhalb der chinesischen Provinz Hubei weniger schnell. Dies sei auf Vorsorge-Maßnahmen der chinesischen Regierung zurückzuführen. Hubei ist Ausgangs- und Schwerpunkt der Ansteckungen mit dem Corona-Virus. Ryan schränkte ein, es sei noch zu früh, um vom Ende der Epidemie zu sprechen. Die Zahl der Todesfälle durch das Virus auf dem chinesischen Festland ist laut Behörden zum Ende des Dienstags um 97 auf 1113 gestiegen.Die Zahl der Neuinfektionen in China kletterte um 2015 auf 44.653. In Deutschland wurden bisher 16 Infektionen nachgewiesen. Die Bundesregierung will bis zu 23 Millionen Euro zusätzlich zur Bekämpfung des Corona-Virus aufwenden.

apa/reuters