Bacolcol kündigte an, seine Behörde werde den Vulkan nun 24 Stunden lang beobachten, bevor sie entscheidet, ob sie die Warnstufe auf die dritte von fünf Stufen anhebt. In der nahe gelegenen Stadt La Castellana ging nach dem Vulkanausbruch Ascheregen nieder. Die Behörden teilten Gesichtsmasken aus, wie John De Asis von den Rettungskräften sagte.<BR \/><BR \/>Der Vulkan Kanlaon ist einer von 24 aktiven Vulkanen der Philippinen. Der Inselstaat liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Es kommt daher häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Beim Ausbruch des philippinischen Vulkans Pinatubo im Jahr 1991, dem heftigsten der vergangenen Jahrzehnte, waren mehr als 800 Menschen ums Leben gekommen.