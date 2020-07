Hohe Strafe für hungrige Australier im Lockdown

Insgesamt seien sie zu einer Geldstrafe in Höhe von fast 5000 australischen Dollar (etwa 3040 Euro) verdonnert worden. Die Polizei hatte das Trio im Auto angehalten, weil es trotz der strengen Ausgangssperre auf der Straße angetroffen wurde. Dabei kam heraus, dass sich die Freunde unerlaubterweise privat getroffen hatten, obwohl sie an unterschiedlichen Adressen wohnen.In Victoria mit der Millionenmetropole Melbourne war vor 3 Wochen wegen eines Anstiegs der Corona-Infektionen erneut ein Lockdown verhängt worden. Dieser soll zunächst insgesamt 6 Wochen dauern. Die Menschen müssen zu Hause bleiben und dürfen nur in Ausnahmefällen das Haus verlassen – so etwa zum Einkaufen, zur sportlichen Betätigung oder um zur Arbeit zu fahren.

apa/dpa