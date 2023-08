Hohe Treibstoffpreise: Anzeige erstattet

Auch Anzeige gegen Großhändler

„Es ist eine Schande, dass der Staat an den Preissteigerungen mitverdient“, heißt es in einer Aussendung der Verbraucherorganisation Codacons.Daher habe die Organisation bei 104 Staatsanwaltschaften in Italien Anzeige erstattet – unter anderem auch in Bozen, Rovereto und Trient. „Gegen das MEFwegen Veruntreuung, Spekulation und Marktmanipulation“, heißt es in der Aussendung.Allein in der vergangenen Woche habe der Staat dank der Kraftstoffsteuern 2,2 Milliarden Euro eingenommen. Die Verbraucherorganisation Codacons fordert, diese einzufrieren.Gleichzeitig wurde Anzeige gegen Zapfsäulenbetreiber und Treibstoff-Großhändler erstattet, „die in den letzten Wochen aufgrund des Urlaubs der Italiener spekuliert haben“.Der Kraftstoffpreis bleibt derweil weiter hoch, der Benzinpreis etwa beträgt an den Selbstbedienungssäulen auf der Autobahn über 2 Euro.