Kompatscher mahnt, sich unmissverständlich gegen Hass, Rassismus, Antisemitismus und jede Form von Intoleranz zu stellen. „Das Gedenken an die unermesslichen Verbrechen des Holocaust ist nicht nur Pflicht gegenüber den Opfern und Überlebenden", betont Landeshauptmann Kompatscher, "sondern auch ein Auftrag für unsere Gegenwart: Wir müssen den Wert der Menschenwürde, der Freiheit und der Demokratie täglich verteidigen und aktiv gegen jede Form von Hass und Diskriminierung eintreten." <h3>\r\nKompatscher: „Erinnerung muss in den Alltag getragen werden“<\/h3>Kompatscher weist darauf hin, dass das Erinnern lebendig bleiben muss: "es genügt nicht, an einen Tag im Jahr zu gedenken. Erinnerung muss durch Bildung, Dialog und kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte in den Alltag getragen werden. Nur so können wir sicherstellen, dass 'Nie wieder' mehr ist als ein Lippenbekenntnis." <BR \/><BR \/>Der Landeshauptmann ruft dazu auf, gerade junge Menschen in diese Gespräche einzubeziehen: "Bildungseinrichtungen, Kulturinstitutionen und zivilgesellschaftliche Initiativen tragen eine besondere Verantwortung, demokratische Werte zu vermitteln und junge Menschen zu befähigen, Vorurteilen und Hass entschlossen entgegenzutreten." Es sei unsere gemeinsame Aufgabe, Vielfalt, Menschenrechte und Respekt zu verteidigen - überall und jeden Tag. <h3>\r\n27. Jänner – Der internationale Holocaust-Gedenktag <\/h3>Am heutigen 27. Jänner wird weltweit der internationale Holocaust-Gedenktag begangen. Die Vereinten Nationen haben im Jahr 2005 offiziell dieses Datum als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus festgelegt. Es ist der Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau 1945. Lesungen, Konzerte, Theateraufführungen und Gedenkveranstaltungen sollen helfen, die Erinnerung an den Nazi-Terror wachzuhalten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266606_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Über eine Million Menschen wurden zwischen 1940 und 1945 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau ermordet, bevor die Rote Armee am 27. Jänner 1945 das Lager befreite. Das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau steht daher wie kein anderes KZ für den Massenmord an sechs Millionen Jüdinnen und Juden durch das NS-Regime unter Diktator Adolf Hitler. In Auschwitz wurden außerdem etwa 80.000 nicht-jüdische Polen, 25.000 Roma und 20.000 sowjetische Soldaten umgebracht. Heute befindet sich in der polnischen Stadt Oswiecim (Auschwitz) eine Gedenkstätte.