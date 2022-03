Holocaust-Mahnmal bei Charkiw getroffen

An dem Denkmal in Form eines siebenarmigen Leuchters fehlten 2 Arme, berichtete das Portal „KharkivToday“ am Samstag. Es gab keine Angaben, wann das Mahnmal getroffen wurde. Die Gedenkstätte Drobizkij Jar erinnert an 16.000 bis 20.000 Juden und sowjetische Gefangene, die dort 1941/42 von der nationalsozialistischen Besatzung ermordet wurden.Auch andere Ehrenmale in Charkiw seien bei den Kämpfen beschädigt worden, hieß es. I n der zweitgrößten Stadt der Ukraine war vergangene Woche der 96-jährige Holocaust-Überlebende Boris Romantschenko bei einem Bombenangriff getötet worden. Am 1. März beschädigte russischer Raketenbeschuss auf den Fernsehturm der Hauptstadt Kiew bereits das Mahnmal für den Judenmord von Babyn Jar 1941.Russland hat die Ukraine am 24. Februar angegriffen und nennt als ein Ziel eine „Entnazifizierung“ des Nachbarlandes. Angebliche Nazis sollen aus der ukrainischen Führung entfernt werden. Tatsächlich trifft das Moskauer Vorgehen alle Bürger der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist jüdischer Herkunft.