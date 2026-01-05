<h3>\r\nVater und Bruder wurden im KZ Auschwitz ermordet<\/h3>Schloss wurde 1929 als Eva Geiringer in Wien geboren. Mit ihrer jüdischen Familie floh sie vor den Nazis in die Niederlande und lernte in Amsterdam die gleichaltrige aus Deutschland geflüchtete Anne Frank kennen, mit der sie dann eng befreundet war. <BR \/><BR \/>Beide Familien mussten untertauchen, wurden jedoch verraten und deportiert. Vater und Bruder von Schloss wurden im Konzentrationslager (KZ) Auschwitz ermordet. Anne Frank, deren im Versteck geschriebenes Tagebuch später berühmt wurde, starb, kurz vor Kriegsende im KZ Bergen-Belsen.<h3>\r\nKönig Charles III. würdigte die Verstorbene<\/h3>Franks Vater Otto heiratete 1953 in zweiter Ehe die Mutter von Schloss und adoptierte Eva. Diese ließ sich in London nieder, wo sie ihren Mann Zvi Schloss kennenlernte und die britische Staatsbürgerschaft annahm. 1990 gehörte sie zu den Gründern des Anne Frank Trust. Die Programme der Stiftung erinnern an den Holocaust. 2021 erhielt Schloss dann auch die österreichische Staatsbürgerschaft zurück.<BR \/><BR \/>Der britische König Charles III. würdigte die Verstorbene in einer Mitteilung: „Die Schrecken, die sie als junge Frau erlebte, sind unmöglich zu begreifen, und dennoch widmete sie den Rest ihres Lebens der Überwindung von Hass und Vorurteilen“, so der Monarch. Er und seine Frau Camilla fühlten sich geehrt, Schloss gekannt zu haben.