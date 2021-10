Holzblasorchester „HoBla-O“ bietet jungen Musikern eine Bühne

Die Orchestermitglieder stammen aus den Südtiroler Landesmusikschulen, den Oberschulen mit musikalischem Schwerpunkt, aus dem Konservatorium „C. Monteverdi“ Bozen und aus dem Tiroler Landeskonservatorium. Konzertmeister ist Luca Moranduzzo, der derzeit sein Klarinettenstudium an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin absolviert.Kurz zum „HoBla-O“: Im Jahre 2009 wurde die Idee geboren, ein erweitertes Holzbläserensemble mit Sitz an der Musikschuldirektion Unterland zu gründen. Seitdem treffen sich fortlaufend knapp 50 MusikerInnen aus dem gesamten Land, um ein buntgefächertes Programm auf hohem Niveau aufzuführen.Eines der wichtigsten Grundprinzipien des Holzblasorchesters ist es jungen Komponistinnen und Komponisten eine Plattform für ihre Werke zu bieten. So wurden mittlerweile Stücke von Thomas Mahlknecht, Manuel Zwerger, Helmuth Hödl, Andrea Götsch uraufgeführt. Heuer handelt es sich um den Südtiroler Komponisten Lukas M. Gasser, von dem das Werk „Rhapsody für Holzblasorchester“ uraufgeführt wird.Ein zusätzliches Highlight ist das bekannte Werk „Rhapsody in Blue“ von G. Gershwin, bei welchem Prof. Ratzek selbst als Solist am Klavier zu hören sein wird. Das Konzert findet am Sonntag, den 7. November 2021 um 11 Uhr in der Aula Magna des Oberschulzentrums in Auer statt.

