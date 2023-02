Holzscheune brennt: Anrainer halten Feuer in Schach

Schreckmomente kurz nach 11 Uhr in der Brixner Brennerstraße: Eine Holzscheine hatte Feuer gefangen. Anrainer alarmierten die Freiwillige Feuerwehr Brixen und hielten die Flammen in Schach. Das taten sie so gut, dass sich die Wehrmänner darauf konzentrieren konnten, ein angrenzendes Gebäude mit einer Wärmebildkamera zu kontrollieren und Nachlöscharbeiten durchzuführen.Da angrenzendes Gestrüpp sehr trocken war, überzogen es die Wehrmänner mit einem Schaumteppich, um ein Übergreifen der Flammen zu vermeiden.Die Gemeindepolizei ermittelt.