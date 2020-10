Homosexualität verschwiegen: Spanier muss Ex-Frau entschädigen

Ein Gerichtsurteil hat in Spanien große Empörung ausgelöst: Ein Mann wurde in Valencia zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 3000 Euro an seine frühere Ehefrau verurteilt, weil er ihr seine Homosexualität verschwiegen haben soll.