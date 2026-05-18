Auch die Leiche einer Deutschen, die am 2. Mai an den Folgen einer Hantavirus-Infektion gestorben war, sollte von Bord gebracht werden. Der Hantavirus-Ausbruch auf der „Hondius“ hatte sich während einer Kreuzfahrt von Argentinien zu den Kapverden ereignet. <BR \/><BR \/>Mehr als 120 Passagiere und Besatzungsmitglieder verließen vor rund einer Woche auf Teneriffa das Schiff und traten von der spanischen Kanareninsel aus die Heimreise an.<BR \/><BR \/>Nach der Ankunft in Rotterdam soll das Schiff nach Angaben des niederländischen Kreuzfahrtveranstalters Oceanwide Expeditions gründlich gereinigt und desinfiziert werden, alle Menschen an Bord müssen vorerst in Quarantäne oder Selbstisolation. Dafür wurde im Hafen von Rotterdam bereits ein Containerdorf aufgebaut.