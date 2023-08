Honigernte in wenigen Wochen gerettet: „Es war ein gutes Jahr“

Erich Larcher ist der Präsident des Imkerbundes Südtirol.

Wenn die Bedingungen passen, produzieren Bienen in kürzester Zeit Honig. - Foto: © Shutterstock

Erich Larcher: Ab Juni hat das Wetter plötzlich mitgespielt. Deswegen kann man sagen, dass heuer ein gutes Honigjahr war. In einigen Gebieten gab es zwar etwas weniger Honig, aber im Durchschnitt war es gut. Die Menge ist mit vergangenem Jahr vergleichbar. Die Jahre zuvor waren hingegen richtig schlecht.Larcher: Wenn die Natur mitspielt und man starke Bienenvölker hat, kann es in sehr kurzer Zeit umschlagen. Das Wetter und die Blüte müssen zur rechten Zeit mitspielen. Wenn es zu kalt ist und es ständig regnet, nutzt hingegen alles nichts.Larcher: Ganz genau!Larcher: Ja, normalerweise haben wir in Südtirol mehr Blütenhonig. Heuer haben wir davon wenig. Hauptsächlich gibt es in diesem Jahr Mischhonig oder Waldhonig. Wir sind dankbar um jede Sorte. Sie sind alle wertvoll.Larcher: Wir haben den Honigpreis nicht erhöht: Ein Kilo kostet wie im vergangenen Jahr 18 Euro. Wir möchten damit erreichen, dass sich jede Familie in Südtirol den wertvollen Honig leisten kann. Wegen der hohen Kosten müsste er eigentlich um 10 bis 15 Prozent teurer sein.Larcher: Als Obmann des Imkerbundes werde ich die Tage eröffnen und muss natürlich vieles organisieren. Außerdem habe ich auch einen kleinen Stand, wo ich meine Produkte verkaufe. Bei den Honigtagen wird aber auch Honig verkostet und mit Honig gekocht.