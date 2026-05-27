Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr. Insgesamt drei Fahrzeuge waren involviert. Ersten Informationen zufolge ist ein Kleinbus mit acht italienischen Touristen an Bord gegen zwei Pkw geprallt. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht bekannt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317060_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Beim Aufprall wurde eine Person tödlich verletzt. Weitere drei Personen wurden schwer verletzt, drei erheblich und vier leicht. Der Einsatz wurde als Massenanfall an Verletzten (MANV) eingestuft. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317063_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die drei Schwerverletzten wurden ins Bozner Krankenhaus gebracht, die anderen in die Krankenhäuser von Brixen und Bruneck. Auch ein zufällig vorbeikommendes Ambulanzauto des Militärs hat zwei Leichtverletzte ins Krankenhaus Bruneck gebracht.<BR \/><BR \/>Ein Großaufgebot an Einsatzkräften kümmerte sich um die Bergung und Versorgung der Verletzten. Darunter die Freiwilligen Feuerwehren von Bruneck, St. Lorenzen und Percha, das Weiße Kreuz, die Ordnungskräfte sowie die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und 2. Auch die Notfallseelsorge war vor Ort.<BR \/><BR \/>Den Unfallhergang ermittelt die Polizei.<BR \/><BR \/>Für die Zeit des Einsatzes wurde die Umfahrungsstraße gesperrt. Die Umleitung erfolgt über das Stadtgebiet und den Nordring. Es gibt derzeit Stau auf der Pustertaler Straße.