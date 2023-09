Horror Schulanfang: „Für viele ist Schule kein ,Safe Space‘“

„ Wenn Lehrer ihre Schüler positiv sehen, sinkt das Stresslevel erheblich. ” — Florian Pallua

Safe Space ■ „Safe Space“ ist ein Wort aus der Jugendsprache. Es drückt einen Ort aus, wo man sich wohl, sicher und geborgen fühlt. Ein wichtiger Aspekt an diesem „sicheren Ort“ ist, dass man nicht „gejudged“, also nicht verurteilt wird.

Florian Pallua vom Forum Prävention - Foto: © manuelatessaro.it

Freundeskreise werden kleiner

Trotz sozialer Medien werden die Freundeskreise der Jugendlichen immer kleiner. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

Klassenklima extrem wichtig

„ Schon wenn sich Lehrer eine Stunde lang Zeit nehmen, um mit den Schülern zu reden, ist viel getan. ” — Florian Pallua

Manchmal machen Schüler eine schwierige Zeit durch. - Foto: © Shutterstock / shutterstock

Forum Prävention organisiert Projekte

Beim Mental-Health-Festival auf dem Ritten steht das eigene Wohlergehen im Mittelpunkt. Im Bild: Das Festival 2022. - Foto: © mental.health.bz

Am Dienstag hat in Südtirol die Schule begonnen: Programme wurden vorgestellt, Bewertungskriterien abgeklärt und erste Termine für Schularbeiten oder Prüfungen fixiert. Was für viele Schüler spannend ist, ist für andere der reinste Horror.„Es kursieren Memes im Netz über den Schulanfang, der für viele ein Horror ist“, sagt Florian Pallua vom Forum Prävention. Kein Zweiter ist in Südtirol in so engem Kontakt mit jungen Leuten. Erst kürzlich war er mit Jugendlichen auf einem Hüttenlager, wo Schule ein großes Thema war. „Die Schüler redeten über den großen Leistungsdruck in der Schule und davon, dass die Schule kein ,Safe Space‘ mehr für sie ist“, erzählt Pallua.Laut Pallua würden viele Schüler die Schule als Ort sehen, wo für sie Gefahr lauert, wo sie sich alles andere als geborgen fühlen. Aber warum? Müsste Schule nicht der Ort sein, wo sich Kinder und Jugendliche geborgen fühlen?Wieso Schüler das so sehen, habe mehrere Gründe, so Pallua. „Es beginnt schon damit, dass manche Lehrer ihre Schüler als Gegner sehen. Studien haben gezeigt, dass sie damit bei den Schülern sehr viel Stress auslösen. Wenn Lehrer ihre Schüler hingegen positiv sehen und sie als ebenbürtig wahrnehmen, sinkt das Stresslevel erheblich“, sagt Pallua. Aber es gebe noch andere Gründe.Es gebe zum Beispiel Schüler, die sich selber sehr viel Druck machen, weil sie eine gewisse Leistung erbringen wollen. Außerdem hat sich nach Corona ein weiterer Stressfaktor verstärkt: „Die Freundeskreise der Schüler werden immer kleiner – trotz sozialer Medien. Das hat zur Folge, dass sie immer weniger Mitschüler kennen und oft nicht wissen, wie es ihrem Banknachbarn geht“, erklärt Pallua.Der hohe Leistungsdruck, aber auch der Blick mancher Lehrer auf die Schüler und die Abspaltung in kleinere Freundeskreise, machten den Jugendlichen zu schaffen und erzeuge Stress, glaubt Pallua. Es gebe aber Hoffnung. „Mit nur wenig Einsatz könnte man viel bewegen.“Das Klassenklima sei von enormer Wichtigkeit, um das Stresslevel der Schüler zu senken. „Ausgebildetes Personal kann sehr schnell ein gutes Klassenklima schaffen – gute Lehrer können das auch. Schon wenn sich Lehrer eine Stunde lang Zeit nehmen, um mit den Schülern zu reden, ist viel getan. Sie sollten die Schüler fragen, wie es ihnen geht, was gut läuft und was nicht“, sagt Pallua.„Nach einer Stunde ist es aber meist nicht getan. Die Gespräche sollten öfters stattfinden. Klassenklima ist nämlich eine Kultur, an der man arbeiten muss. Auch eine Begleitung für Schüler, die gerade besonders schwierige Situationen durchmachen, wäre an Schulen sehr hilfreich“, so Pallua.Damit Schule zum „Safe Space“ wird, sollten Lehrer laut Pallua ein positives Bild von ihren Schülern haben, ein gutes Klassenklima pflegen und ihnen eine Person zur Seite stellen, wenn sie eine besonders schwierige Zeit durchmachen.Aber auch das Forum Prävention könne helfen, wenn Schule „zum Horror“ wird. Das Forum Prävention organisiert unter anderem Projekte, damit es nicht so weit kommt.„Am Samstag, 9. September, haben wir auf dem Ritten ein Mental-Health-Festival für Jugendliche organisiert. In über 30 kostenlosen Workshops lernen junge Leute hier, mit Stress und schwierigen Situationen umzugehen und auf das eigene Wohlergehen zu achten“, erklärt Pallua. „Am Abend gibt es dann coole Musik.“Pallua spart nicht an Kritik am Schulsystem.