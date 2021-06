Horror-Unfall auf A1: 2 Lkw-Fahrer sterben bei Karambolage

Bei den beiden Opfern des Unfalls in der Gemeinde Cadeo (Piacenza) handelt es sich um die Fahrer eines Lastwagens und eines Tankwagens, die beider in einer Karambolage mit einem Pkw verwickelt waren.An Bord des Wagens befanden sich 2 deutsche Frauen, die nach dem Unfall rechtzeitig aussteigen und sich in Sicherheit bringen konnten, bevor der Tankwagen, der Flüssiggas transportierte, in Brand geriet.Die beiden Lkw-Fahrer starben noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr.Die Feuerwehrmannschaften kämpften lang, bis das Feuer endgültig gelöscht war.Die Autobahn wurde zwischen den Ausfahrten Piacenza Süd und Fiorenzuola gesperrt. Mitarbeiter der Autobahngesellschaft „Autostrade per l'Italia“ verteilten Wasserflaschen an die Autofahrer, die im Stau standen.

apa/ansa/stol