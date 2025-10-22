Die Stadtverwaltung hat einen Trauertag ausgerufen. Ladenbesitzer werden als Zeichen des Respekts ihre Rollläden senken, sobald der Sarg an der Kirche eintrifft. Die Trauerfeier für die beiden anderen verstorbenen Jugendlichen, Nicola Xausa und Pietro Pisapia, beide 20 Jahre alt und aus der Gemeinde Lusiana Conco, ist für Freitag um 15 Uhr in der Pfarrkirche von Conco geplant. Die Bürgermeisterin der Berggemeinde, Antonella Corradin, hat für den gesamten Tag Trauertag angeordnet. <BR \/><BR \/>Unterdessen laufen die Ermittlungen zum Unfallhergang auf Hochtouren. Das Auto mit fünf Jugendlichen an Bord prallte im Kreisverkehr frontal gegen einen dort errichteten Brunnen. Drei der Insassen starben noch an der Unfallstelle, zwei weitere überlebten - einer von ihnen mit lebensgefährlichen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft von Vicenza hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr eingeleitet. <BR \/><BR \/>Inzwischen ist ein Video aufgetaucht, das die letzten Augenblicke vor dem Unfall zeigen soll. Gegen 3:30 Uhr kam das Fahrzeug im Kreisverkehr von der Straße ab und prallte mit größter Wucht gegen den Brunnen. Die Jugendlichen befanden sich auf dem Heimweg von einer Geburtstagsfeier, als sich das Unglück ereignete.<BR \/><BR \/>Mirko Bez wurde schwer verletzt und befindet sich weiterhin im Krankenhaus. Sein Freund Otto Pasini aus Giavera del Montello (Provinz Treviso) wurde nur leicht verletzt. Er konnte geistesgegenwärtig das Auto verlassen und Hilfe holen. Unter Schock irrte er zunächst in der Umgebung umher, ehe er gerettet wurde. Inzwischen wurde er aus dem Krankenhaus entlassen und ist zu seinen Eltern zurückgekehrt. Für ihn wurde psychologische Betreuung durch ein Expertenteam organisiert. <BR \/><BR \/>„Nicola sagte mir immer: 'Wenn du den Führerschein machst, musst du langsam fahren, nicht rasen.' Das hat er mir ständig gesagt. Was passiert ist, ist unbegreiflich - sie waren alle wunderbare Jungs, immer lächelnd, freundlich und aufmerksam“, erzählt Ylenia, eine Freundin von drei der fünf jungen Leute. Am Unfallort legen Freunde und Bekannte weiterhin Blumen und Botschaften nieder, um Pietro, Nicola und Riccardo zu gedenken - drei Freunde, die durch ihre Leidenschaft für den Skisport verbunden waren und gemeinsam die Schulzeit verbracht hatten.