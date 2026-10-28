Auf der Brennerautobahn A22 hat sich am heutigen Mittwochvormittag bei Ala ein schwerer Unfall mit vier Lastwagen ereignet. Die Kollision passierte kurz vor 11 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Süden. Der Verkehr kam daraufhin zum Erliegen.<BR \/><BR \/>Die Berufsfeuerwehr aus Rovereto rückte gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren von Mori und Ala zum Unfallort aus. Zwei Lkw-Fahrer mussten mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Einer der beteiligten Lastwagen wurde besonders schwer beschädigt: Das Führerhaus wurde vollständig zerstört.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1378278_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben den Rettungskräften am Boden wurde auch der Rettungshubschrauber angefordert. Wie schwer die Verletzungen der beteiligten Fahrer sind, war zunächst nicht bekannt.<BR \/><BR \/>Die Verkehrspolizei übernahm die Unfallaufnahme. Weitere Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.<BR \/><BR \/>Die Autobahn ist in diesem Abschnitt derzeit komplett gesperrt.<h3>\r\nTödlicher Unfall auf A22 – Südtiroler Todesopfer<\/h3>Erst am gestrigen Dienstag hat sich auf der A22 bei Affi ein schwerer Verkehrsunfall ereignet – der 23-jährige Nathan Silbernagl aus Kastelruth hat dabei sein Leben verloren – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-auffahrunfall-auf-der-a22-junger-suedtiroler-ist-das-todesopfer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück.<\/a><\/b>