Das Unglück ereignete sich auf der Staatsstraße 79 „Ternana“ bei Colli sul Velino in der Provinz Rieti (Region Latium), nahe der Grenze zu Umbrien. Nach ersten Erkenntnissen stießen das Wohnmobil, das in Richtung Terni unterwegs war, und der entgegenkommende Reisebus auf der Strecke nach Rieti frontal zusammen. <BR \/><BR \/>Die Wucht des Aufpralls war enorm. Ein weiteres Fahrzeug konnte dem Unfall offenbar nicht mehr ausweichen, anschließend wurden zwei weitere Autos in die Kollision verwickelt. Ein Pkw überschlug sich, das Wohnmobil wurde schwer beschädigt. <BR \/><BR \/>Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Feuerwehr, Polizei, medizinische Teams und der Zivilschutz richteten eine Einsatzstelle ein. Die Passagiere des Busses wurden aus dem Fahrzeug gebracht, einige von ihnen standen unter Schock. Mehrere Rettungshubschrauber transportierten Schwerverletzte in Krankenhäuser in Latium und Umbrien.<BR \/><BR \/>Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Ermittler versuchen derzeit, den Ablauf der Kollision zu rekonstruieren. Dabei wird geprüft, warum die beiden Fahrzeuge auf der Strecke zusammenstießen.<BR \/>Die Schnellstraße wurde in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt, um die Bergungsarbeiten und die Untersuchungen zu ermöglichen.