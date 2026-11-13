„Er ist sehr, sehr schwer verletzt. Ich weiß nicht, ob er den Flug überlebt“, hörte der Vater von Felix Capone (23) den Naturnser Carabiniere am Handy seines Sohnes sagen. Felix Capone war am 8. August zur Mittagszeit mit seinem Gleitschirm von der Zielspitze gestartet und wollte eigentlich in Rabland landen. „Aber auf dem Landeplatz dort wurde genau zu der Zeit ein Rollrasen verlegt und deshalb musste ich wohl umdisponieren“, sagt er. Er selbst erinnert sich an nichts, auch nicht daran, dass sein Leben am seidenen Faden gehangen hat. <BR \/><BR \/>Felix Capone weiß nichts von seiner fatalen Landung am Landeplatz beim Schwimmbad in Partschins, wie er mit voller Wucht gegen einen Metallzaun prallte, sich sein Schirm in einem Hagelnetz über einer Zyklopenmauer verhedderte und ihn die Seile seines Schirms fast stranguliert hätten, wäre nicht sofort großartige Hilfe zur Stelle gewesen. Er weiß nur eines: Er möchte sich bei seinen Rettern bedanken. „Denn nach dem Pech kam viel Glück“, sagt Mami Dagmar Capone.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384227_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aber der Reihe nach: Weil Felix’ Eltern, die mit ihrem Enkelkind im Algunder Schwimmbad waren, am Himmel einen rot-weißen Paragleiter sahen, aber noch nichts von ihrem Sohn gehört hatten, griffen sie am frühen Nachmittag jenes Samstags zum Handy, um ihren Sohn anzurufen. Felix (23) studiert Medizintechnik an der Uni in Graz und ist eine Sportskanone, drei Jahre klein beginnt er mit Hockeyspielen. „Ich mache viele Sportarten, die gefährlich sind: Skitouren gehen, Motorradfahren, Tauchen, Sport- und Eisklettern“, sagt er. Eine Frage der Zeit, dass etwas passiert, fügt seine Mutter hinzu.<BR \/><BR \/>Als er an jenem Tag mit dem Gleitschirm von der Zielspitze startete, schaltete er seine GoPro ein und filmte seinen Flug. „Man hört ihn ,Juzn‘ vor lauter Freude“, erzählt seine Schwester Natalie Capone. Lebensfreude pur. <BR \/><BR \/>Felix selbst erinnert sich an nichts. Ihm fehlen mindestens drei Monate seines Lebens. „Die letzten Erinnerungen sind von einer Tour mit einem alten Rennrad von Graz nach Berlin – so fleckenweise Erinnerungen“, sagt er. „Wenn ein Mensch kurz vor dem Gehen, dem Sterben ist, dann geht es ums schiere Überleben. Da ist der Herzschlag wichtiger als die Versorgung des Gehirns und das Speichern von Erinnerungen – sagt zumindest die Medizin“, fügt Mutter Capone hinzu.<BR \/><BR \/>So erzählt sie von der Dramatik jener Stunden und der darauffolgenden Tage zwischen Hoffen und Bangen. „Dort, wo Felix gelandet ist, landen nicht einmal Profis gerne“, erzählt sie. Felix, der 2024 mit dem Paragleiten angefangen hatte, schaute sich immer vor einem Flug die Landeplätze an. So hatte er sich den Landeplatz in Rabland ausgesucht, nichts ahnend, dass er ein paar Tage später dort nicht mehr würde landen können, weil Rollrasen verlegt werden musste. <BR \/><BR \/>„Das muss ich wohl aus der Luft gesehen und mich umentschieden haben“, sagt Felix Capone. Beim Landen unweit des Partschinser Schwimmbads habe ihn dann noch ein Windstoß erfasst, er prallte gegen einen Zaun über einer Zyklopenmauer, der Schirm verhedderte sich und Felix Capone hing im Hagelnetz drei Meter über dem Boden in den Seilen. „Er musste von den Seilen erst freigeschnitten werden. Diese haben ihn fast erwürgt“, erzählt seine Mutter.<h3>„Unfall war großes Pech, aber Rettung perfekt“ <\/h3>Weil Felix schon so niedrig geflogen war, war er auch den Schwimmbadbesuchern aufgefallen und Ernst Urban, einem Feuerwehrmann, der gerade in seiner Obstwiese arbeitete. Geistesgegenwärtig fuhr er mit seinem „Wiesn-Auto“ unter die Zyklopenmauer. „Dann stiegen wir zu siebt, zu acht aufs Autodach und mithilfe einer Rettungswanne konnten wir Felix stützen, bis er losgeschnitten war“, sagt Hans Steck, Kommandant der Feuerwehr Partschins. <BR \/><BR \/>„Man muss wissen, dass ich da 104 Kilo wog, jetzt sind es gut 22 Kilo weniger“, sagt Felix Capone. „Sie haben ihn gehalten, bis das Weiße Kreuz da war. Wir wollten uns auch nach dem Schaden am Autodach erkundigen, aber der Feuerwehrmann sagte nur: ,Hauptsoch, mir hobm ihn guet orgekrieg und in Bua geaht’s guet‘. Er wolle nichts“, erzählt Felix’ Mutter. <BR \/><BR \/>Eine Krankenschwester, die vom Schwimmbad hergeeilt kam, sorgte dafür, dass ihm der Helm abgenommen wurde. Einer, der an der Unfallstelle war, hatte ein Bergseil dabei, mit dem Felix gegengesichert wurde, damit der Körper nicht absacken konnte. Im Schwimmbad sei medizinisches Personal ausgerufen worden, Weißes Kreuz und Notarzt waren zur Stelle, der Notarzthubschrauber wurde gerufen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384230_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Felix hatte viel Glück im Unglück, es war eine engmaschige Rettungskette, die sich um ihn kümmerte. Der Unfall war großes Pech, aber Felix’ Rettung war perfekt. Und dafür möchten wir uns herzlichst bei allen bedanken“, so Felix und seine Familie gut drei Monate später. Dies betont auch Feuerwehrkommandant Hans Steck: „Es ist allen Beteiligten zu verdanken, dass alles so gut geklappt hat. Die Rettungskette hat von Anfang an vorbildlich funktioniert. Einige Schwimmbadbesucher, darunter eine Krankenschwester und eine Ärztin, sowie zwei Paragleiterpiloten haben helfend und beratend unterstützt, die Mitarbeiter der Landesnotrufzentrale, die ständig mit unserer Wehr in Verbindung waren, Notarzt, Sanitäter vor Ort und die Besatzung von Pelikan 1 – alle waren super eingespielt, haben ruhig und sehr professionell zusammengearbeitet.“ <h3>„Geben Sie ihm noch ,a ,Bussl‘“ <\/h3>Und wie hat Familie Capone den Verlauf des schweren Unfalls von Felix erlebt? Nach der Hiobsbotschaft des Carabiniere haben sich Bruno und Dagmar Capone in völligem Ausnahmezustand hastig angezogen, sind in ihren alten Fiat Panda gestiegen, weil – wie es der Teufel haben will – das Familienauto nicht ansprang, und machten sich mit Tochter Natalie eiligst auf ins Bozner Krankenhaus, Bruder Leo und ein Onkel hinterher. „Vom Panda ging richtiggehend der Rauch auf, so schnell sind wir nach Bozen gerast. Dann warteten wir vor der Notaufnahme, weil Felix gerade operiert wurde. Eine Krankenschwester kam kurz vorbei und meinte, wir mögen uns einstellen, dass Felix wohl nicht überleben wird. Die OP dauerte bis kurz vor 23 Uhr. <BR \/><BR \/>Dann die Nachricht: Er lebt. Wir standen komplett neben uns“, erzählt Dagmar und wischt sich die Tränen aus den Augen. Noch lebt er, aber er habe sehr schwere Kopfverletzungen, die Schädeldecke zertrümmert. „Während der OP mussten ihm die Knochenfragmente aus dem Hirn gezogen werden. Ich bin dann hineingeschlichen bis zum Eingang des OP. Sein Kopf war bandagiert, das Gesicht schön und gar nicht geschwollen. Sie sind mit der Krankentrage fast gerannt. Geben Sie ihm noch ein ,Bussl‘, sagte die Krankenschwester zu mir. Dann brachten sie ihn eiligst weg“, erzählt Dagmar Capone. Später kam dann Neurochirurg Dr. Paolo Cecchi zu uns und meinte, die OP sei sehr gut verlaufen, „aber man müsse die nächsten Tage abwarten. Ein Teil der Schädeldecke vorne müsse rekonstruiert werden“. Aber auch das linke Auge und die Nase mussten wiederhergestellt werden. „Auch ihm gilt unser großer Dank“, so die Mama.<BR \/><BR \/>Dann ging das Warten los. „Eine Woche war Felix im Koma. Wir waren jeden Tag bei ihm, haben ihn gestreichelt, mit ihm geredet. Natalie und sein Bruder Leo haben mit ihm Witze gemacht“, erzählt die dreifache Mutter. „Zuerst waren wir einfach nur froh, dass er lebt. Dann, am ersten Tag nach der OP, hat er mir die Hand gedrückt und am Tag darauf auch. Am Donnerstag kam dann unsere Tochter Natalie lachend und weinend zugleich aus der Intensivstation – sie hat früher als Krankenschwester auf der Intensivstation in der Berliner Charité gearbeitet – und sagte uns, dass Felix extubiert werde. Draußen haben wir alle vor lauter Freude gejuchzt“, erinnert sie sich.<h3>Felix war anfangs noch stark im Delirium<\/h3>Felix verbrachte zehn Tage auf der Bozner Intensivstation und weitere zehn in jener von Meran. Er hatte zudem noch einen Oberschenkelbruch, ein multiples Trauma, von seinem fatalen Absturz davongetragen. „Anfangs war er noch stark im Delirium, musste gefesselt sein mit Brust- und Armgurt, weil er sonst alle Schläuche, Kabel, Katheter und Magensonde herausgerissen hätte“, sagt die Mutter. Sein Bruder Leo habe seinen Urlaub in Besuche am Krankenbett seines Bruders investiert.<BR \/><BR \/>Nach rund drei Wochen auf den Intensivstationen ging es am 2. September in die Neuroreha nach Sterzing. Vom Rollstuhl auf die Krücken. Jeden Tag Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie. Er werde vom medizinischen Personal sehr kompetent betreut. „Ein Wunder, wie schnell er sich erholt. Felix braucht aber noch viel Ruhe und Schlaf, denn nach 20 Minuten ermüdet er. Dann wird er unzufrieden mit sich, weil er noch nicht der Alte ist“, so Mami Dagmar und Felix nickt. Die Prognose sei gut, „aber der Sport geht mir schon ab“, sagt Felix. <BR \/><BR \/>Übers Wochenende darf Felix nun zurück nach Hause. „Ich möchte in mein früheres Leben zurück. Aber Kopf und Gehirn brauchen ihre Zeit und ich Geduld“, sagt er. Eine Narbe über seiner Stirn bis zur Nasenwurzel erinnert an seinen Unfall, sonst würde man dem Algunder Studenten seinen schweren Unfall auf die Schnelle nicht ansehen. <BR \/><BR \/>Für das Wintersemester an seiner Uni in Graz hat er sich abgemeldet. Der Alltag ist noch etwas entfernt. „Ich hätte gern mein altes Leben zurück, Skitouren, auf den Berg gehen zu können. Der Tschigat ist mein Lieblingsberg. Auch das Fliegen würde mich ,gluschtn‘, auf den Berg gehen, herunterfliegen und das Gefühl, wenn man von der Thermik nach oben getragen wird, wunderbar. Aber das kann ich meiner Mama, meinem Tata und meinen Geschwistern nicht mehr antun. So gern ich es auch täte“, sagt Felix Capone. Und der junge Mann strahlt.