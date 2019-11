Hotel „Alpi“: Der Abriss hat begonnen

„Ich denke, dass diese in einigen Wochen abgeschlossen sein werden. So etwas ist immer schwer zu planen, weil man nie genau weiß, was dazwischen kommt“, sagt Signa- und WaltherPark-Vertreter Heinz Peter Hager.





Nachdem der alte Busbahnhof bereits platt gemacht wurde, wird der Bauschutt über diese Freifläche abtransportiert. „In der Südtiroler Straße wird somit kein Lastwagen unterwegs sein“, sagt Hager.Nach dem „Alpi“ kommt dann das in Richtung Bahnhof angrenzende Haus in der Garibaldistraße an die Reihe. „Innerhalb Jänner werden diese Arbeiten beginnen“, teilt Hager mit.Derweil läuft auch die europaweite Ausschreibung für die Arbeiten zur Untertunnelung der Südtiroler Straße. In der Zwischenzeit werden neben der ehemaligen Tankstelle am Verdiplatz bereits die ersten Vorbereitungen dafür getroffen.Im kommenden Frühjahr ist dann der Abbruch des alten Handelskammergebäudes geplant.

fin/ds