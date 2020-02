Hotel „Laurin“: Angreifer aus dem Vinschgau und polizeibekannt

Trotz der Schläge setzte sich der Portier nicht zur Wehr und versuchte den Angreifer zum Ausgang zu begleiten, wo dieser ihn mit Wucht gegen eine Glastür stieß. Die brutalen Fußtritte und Schläge gegen den Kopf und ins Gesicht von Syed gingen auch auf der Straße weiter und wurden dort von einer Überwachungskamera eingefangen.Als der Angreifer das Sirenengeheul der Streifenwagen der Staatspolizei hörte, die der Nachtportier vor der ersten Attacke per Notruftaste alarmiert hatte, setzte sich der Angreifer an einen Tisch der Hotelterrasse und wartete.Die Polizisten nahmen die Personalien des wieder ruhig wirkenden Mannes auf. Es handelte es sich um einen polizeibekannten, 40-jährigen Mann aus dem Vinschgau.Die Polizei sah aufgrund der gesetzlichen Lage keine zwingende Veranlassung zu einer Festnahme des Angreifers, da die Verletzungen von Mohammad Imtiaz Syed zunächst nicht besorgniserregend wirkten und der Angreifer vor der Polizei nicht mehr aggressiv auftrat.Der Nachtportier wurde zuerst in die Bozner Notaufnahme gebracht und nach der Erstversorgung ins Meraner Krankenhaus verlegt. Dort wurde er am Freitag einer komplizierten chirurgischen Operation unterzogen.

