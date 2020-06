Hotel-Personal: Ab Montag 20.000 zum Corona-Test

Südtirol will sicher in die Urlaubssaison starten. Ab Montag werden bis zu 20.000 Mitarbeiter und Unternehmerfamilien in der Hotellerie auf Covid-19 getestet. Darüber berichtet das Tagblatt „Dolomiten“ in der aktuellen Ausgabe.