Besonders heftig haben die Gewitter am Donnerstag und Freitag im Wipptal gewütet – vor allem in Maria Trens. Rund 50 Wohnhäuser meldeten Wassereintritte in Häuser und Wohnungen. Garagen und Keller standen unter Wasser, oder waren mit Schlamm und Geröll vermurt. Das Hotel „Saxl“ wurde von einer Mure getroffen. Hier sehen Sie die Bilder der Unwetter in Maria Trens.