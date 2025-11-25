<BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Bozen führen derzeit eine intensive Ermittlungs- und Kontrolltätigkeit durch. So konnten sie innerhalb weniger Tage einen mutmaßlichen Einbrecher identifizieren, der in einem Gastbetrieb in Bozen zugeschlagen haben soll. <BR \/><BR \/>Anzeige erstattet hatte der Betreiber des Hotels vor wenigen Tagen. Wie er berichtet hatte und auch die Aufnahmen von Überwachungskameras bestätigen, soll ein zunächst unbekannter Mann die Tür zu seinem Betrieb aufgebrochen haben. <BR \/><BR \/>Ehe er etwas entwenden konnte, wurde er aber vom Geschädigten erwischt und in die Flucht getrieben. Nach intensiven Ermittlungen konnten die Carabinieri den mutmaßlichen Täter identifizieren – er wurde bei der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. <BR \/><BR \/>Ebenfalls auf freiem Fuß angezeigt wurde ein anderer Mann, der laut einer Aussendung der Carabinieri im Außenbereich des WaltherParks biwakiert haben soll. <BR \/><BR \/>Beim Anblick der Ordnungshüter soll der Mann versucht haben, sich einer Kontrolle zu entziehen. Als die Beamten ihn stellten, habe er sich laut Carabinieri aggressiv verhalten. In der Carabinieri-Station wurde er schließlich identifiziert und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.