In einigen Beherbergungsbetrieben stellten die Sicherheitskräfte Verwaltungs- und Organisationsmängel fest. Entsprechende Beanstandungen und weitere Prüfungen folgen.<BR \/><BR \/>Bei Personenkontrollen trafen die Beamten auf Personen mit geringen Mengen Rauschmittel für den Eigengebrauch. In mehreren Fällen wurde Haschisch sichergestellt, die Personen wurden angezeigt. Eine zentrale Rolle kam dabei der Hundeeinheit der Finanzpolizei zu: Die Drogenspürhunde konnten rasch versteckte Substanzen auffinden.<BR \/><BR \/>Ein Mann wurde zudem zur Identitätsfeststellung auf die Quästur gebracht. Gegen ihn bestand bereits ein Aufenthaltsverbot für das Gemeindegebiet Bozen. Er wurde wegen Missachtung dieser Verfügung auf freiem Fuß angezeigt.<h3>\r\nEinkaufszentrum WaltherPark im Fokus<\/h3>Auch das Einkaufszentrum Walter Park war Teil der Kontrollen. Dort stellten die Einsatzkräfte bei einem Minderjährigen eine größere Menge Haschisch und Marihuana sicher. Die gesetzlichen Maßnahmen wurden eingeleitet und der Jugendliche seinen Angehörigen übergeben. Zudem zeigte ein Streifendienst einen jungen Marokkaner wegen schweren Diebstahls in einem Geschäft an. Das Diebesgut wurde sichergestellt.<BR \/><BR \/><BR \/>In einem Gastbetrieb fanden Beamte im Außenbereich über 36 Gramm Haschisch. Die Substanz wurde beschlagnahmt. Laut Aussendung wurden außerdem weitere administrative Unregelmäßigkeiten im Betrieb festgestellt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1283799_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Behörden sprechen von einer erfolgreichen, koordinierten Aktion. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Sicherheitskräfte, insbesondere der Einsatz der Hundeeinheit, habe wesentlich zur Bekämpfung der Drogenkriminalität und zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit beigetragen. An der Aktion waren Vertreter der Staatspolizei, der Carabinieri, der Stadtpolizei sowie der Finanzpolizei mit ihrer Drogenspürhundeeinheit beteiligt.