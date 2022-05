Hotspot Carducci-Straße in Meran – „Man kann alles kaufen, was illegal ist“ Hotspot Carducci-Straße in Meran – „Man kann alles kaufen, was illegal ist“

Andreas F. (Name von Red. geändert) wohnt in der Carduccistraße, einem unruhigem Fleck mitten im Zentrum von Meran. Weil in seinen Betrieb bereits öfters eingebrochen wurde bzw. in den vergangenen Monaten 3, 4 Einbruchsversuche unternommen wurden, schläft er seit Weihnachten nicht bei seiner Familie in der Wohnung, sondern im Betrieb. Und das ist noch lange nicht alles. + von Luise Malfertheiner