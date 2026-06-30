Der Grund dafür zeigt sich bereits seit Wochen. Das frühsommerliche Wetter mit hohen Temperaturen hat schon im Juni für einen regelrechten Besucheransturm gesorgt. Mehrfach musste die Zufahrtsstraße am Taleingang bereits am Vormittag vorübergehend gesperrt werden, weil sämtliche Stellplätze am See ausgelastet waren.<BR \/><BR \/>Dass die Zufahrtsregelung künftig noch früher beginnen könnte, steht für Bürgermeister Friedrich Mittermair derzeit nicht zur Diskussion. Es gelte, unterschiedliche Interessen zu berücksichtigen. „Wir müssen versuchen, einen Ausgleich zu finden zwischen Einheimischen, Wirtschaft und Urlaubern“, sagt er.<BR \/><BR \/>Handlungsbedarf sieht der Bürgermeister vor allem bei der Infrastruktur am Taleingang. Seit Jahren werde dort mit Containern gearbeitet – für einen Ort, der zu den größten Tourismus-Hotspots Südtirols zählt, keine Ideal- und vor allem keine Dauerlösung. „Am Taleingang brauchen wir einen festen Infopoint mit Toilettenanlagen“, fordert er.<BR \/><BR \/>Auch für die Anreise der Urlauber – zu Spitzenzeiten werden am Wildsee bis zu 10.000 Besucher jeden Tag gezählt – hat der Bürgermeister eine langfristige Vision. Er wünscht sich eine eigene Zughaltestelle am Eingang des Pragser Tals – keinen großen Bahnhof, sondern eine Haltestelle nach dem Vorbild von Bruneck Nord. „Ich bin überzeugt, dass mit Fertigstellung der Riggertalschleife und der dann kürzeren Fahrtzeit ins Pustertal vermehrt Gäste mit dem Zug kommen werden“, sagt Mittermair. Von dort könnten Besucher bequem mit einem Shuttlebus zum Pragser Wildsee weiterfahren. Noch handle es sich um eine Zukunftsvision, Gespräche mit dem Schienennetzbetreiber RFI und dem Land würden aber bereits geführt.<BR \/><BR \/>Die Zufahrtsregelung wurde eingeführt, um den Verkehr im engen Pragser Tal zu reduzieren, die Natur zu schützen und den Besucherandrang besser zu lenken. Von 1. Juli bis 15. September ist die Zufahrt zwischen 9 und 16 Uhr nur mehr mit einer gültigen Durchfahrtsgenehmigung möglich. Diese gibt es bei Online-Vorabbuchung um 44 Euro inklusive garantiertem Parkplatz am See und einem 22-Euro-Gutschein für Restaurants und Shops im Tal. Alternativ kann der Pragser Wildsee zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Außerhalb der Sperrzeiten – also vor 9 Uhr und nach 16 Uhr – ist die Zufahrt weiterhin ohne Reservierung möglich, sofern noch Parkplätze verfügbar sind. Die Zufahrtsbeschränkungen enden heuer erst am 16. September.