Die Prävention und die multidisziplinäre Versorgung bei Erkrankungen im Zusammenhang mit humanen Papillomviren (HPV) standen im Mittelpunkt der zweiten Ausgabe des Kongresses „HPV 360° – Von der Prävention zur multidisziplinären Behandlung“. Die von der Abteilung für Gynäkologie des Krankenhauses Bozen organisierte Veranstaltung fand an zwei Tagen im Kongresssaal des Bozner Krankenhauses statt.<BR \/><BR \/>Die Initiative ist Teil der Sensibilisierungskampagne zur Prävention von Gebärmutterhalskrebs, die in Südtirol in den ersten Monaten des Jahres 2027 anlaufen wird. Die zentrale Botschaft der zweitägigen Veranstaltung ist klar: Impfung und Früherkennung ergänzen einander, und Prävention betrifft Frauen ebenso wie Männer.<h3>\r\nFachübergreifender Austausch über zwei Tage<\/h3>Der erste Tag war der Prävention, der Früherkennung und der Behandlung von Veränderungen am Gebärmutterhals gewidmet. Am zweiten Tag kamen hingegen Expertinnen und Experten aus Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Dermatologie, Urologie, Chirurgie, Infektiologie und Onkologie zusammen. Ziel war es, eine fachübergreifende Versorgung bei HPV-assoziierten Erkrankungen zu fördern.<BR \/><BR \/>Die Infektion mit Papillomviren zählt zu den häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen. In den meisten Fällen beseitigt der Körper HPV von selbst. Bleibt die Infektion jedoch bestehen, kann sie Krebsvorstufen sowie Tumoren an Gebärmutterhals, Vulva, Penis, Anus und im Mund-Rachen-Raum verursachen.<BR \/><BR \/>„In der öffentlichen Debatte müssen wir mit Nachdruck betonen, dass eine HPV-Infektion zwar unmittelbar mit Gebärmutterhalskrebs zusammenhängt, aber auch mit vielen anderen Erkrankungen, die nicht nur die Fortpflanzungsorgane betreffen und sowohl Frauen als auch Männer angehen“, erklärte der Sanitätsdirektor, Dr. Josef Widmann, in seinen Grußworten. <BR \/><BR \/>„Als Ärztinnen und Ärzte tragen wir die Verantwortung, uns zu vernetzen. So können wir die Gesundheit der Menschen bestmöglich schützen, insbesondere die der jüngeren Generationen, die am häufigsten von HPV betroffen sind. Deshalb müssen wir klar hervorheben, dass die Impfung vor Beginn der sexuellen Aktivität sowie regelmäßige Früherkennungsuntersuchungen die besten Instrumente der Prävention sind, die uns zur Verfügung stehen.“<h3>\r\nPersonalisierte Prävention durch „erweiterte Genotypisierung“<\/h3>„HPV kennt weder Geschlechtergrenzen noch Grenzen zwischen medizinischen Fachrichtungen. Auch unsere Gesundheitsversorgung muss diese Grenzen überwinden“, betonte Dr. Alessandro Zecchin, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Abteilung für Gynäkologie des Krankenhauses Bozen und einer der drei wissenschaftlich Verantwortlichen des Kongresses, in seinem Beitrag. <BR \/><BR \/>„Wir haben uns von einem Screening, das vorwiegend auf der Erkennung von Zellveränderungen beruhte, zu einem Ansatz weiterentwickelt, bei dem direkt nach Hochrisiko-HPV gesucht wird. Heute gehen wir einen weiteren Schritt: Uns interessiert nicht nur, ob eine Frau HPV-positiv ist, sondern auch, welcher virale Genotyp vorliegt, denn nicht alle Genotypen sind mit demselben Risiko verbunden. <BR \/><BR \/>Die „erweiterte Genotypisierung„, eines der zentralen Themen des Kongresses, ermöglicht eine bessere Risikostratifizierung und hilft dabei, die anschließenden Kontrollen und weiterführenden Untersuchungen gezielt auszurichten. Das bedeutet eine zunehmend personalisierte Prävention, bei der die Ressourcen auf jene Frauen konzentriert werden können, die sie tatsächlich benötigen, während zugleich unnötige invasive Untersuchungen und Behandlungen reduziert werden“, so Zecchin abschließend.<h3>\r\nFrüherkennung und Impfung für Mädchen und Jungen<\/h3>Dr.in Sara Notaro, ebenfalls Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Bozen und wissenschaftliche Verantwortliche des Kongresses, ging auf die Bedeutung der Früherkennung zur Prävention von Gebärmutterhalskrebs ein: „Viele Frauen nehmen nicht am Screening teil, weil sie keine Symptome haben, das Ergebnis fürchten oder schlicht keine Zeit finden. Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass Krebsvorstufen am Gebärmutterhals häufig völlig symptomlos sind und dass gerade deshalb die Früherkennung von grundlegender Bedeutung ist. Je nach Alter und Screeningprogramm kann es ausreichen, sich alle drei oder fünf Jahre wenige Minuten für eine Untersuchung Zeit zu nehmen. Ein minimaler Aufwand, der einen enormen Unterschied machen kann.“<BR \/><BR \/>Zur HPV-Impfung ergänzte Notaro: „Mädchen und Jungen zu impfen bedeutet, nicht nur vor Gebärmutterhalskrebs zu schützen, sondern auch zur Prävention anderer HPV-assoziierter Krebserkrankungen beizutragen, einschließlich jener, die Männer betreffen. Es ist entscheidend, dass diese Botschaft Familien und junge Menschen erreicht, auch unter Einbeziehung der Kinderärztinnen und Kinderärzte sowie der Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin.“<h3>\r\nModerne Therapien im multidisziplinären Team<\/h3>Im Hinblick auf die Therapie hob Dr.in Francesca Vanzo, ebenfalls wissenschaftliche Verantwortliche der zweitägigen Veranstaltung, das Zusammenspiel von Chirurgie, Strahlentherapie, Chemotherapie und – in ausgewählten Situationen – Immuntherapie beim Gebärmutterhalskarzinom hervor: „In den vergangenen Jahren haben wir eine bedeutende Weiterentwicklung der therapeutischen Möglichkeiten erlebt, auch bei komplexeren Tumorformen. Die Behandlungsstrategien sind heute daher zunehmend differenziert und individuell abgestimmt. Der Fortschritt betrifft jedoch nicht nur Medikamente oder Operationstechniken. Von grundlegender Bedeutung ist die Möglichkeit, jeden Fall in einem multidisziplinären Team zu besprechen, in dem Fachärztinnen und Fachärzte verschiedener Disziplinen zur Wahl des am besten geeigneten Behandlungswegs beitragen können.“<BR \/><BR \/>Abschließend betonte Vanzo erneut die zentrale Bedeutung der Prävention: „Wir dürfen nicht vergessen, dass die beste Strategie gegen HPV-assoziierte Tumoren nach wie vor darin besteht, ihnen vorzubeugen: durch die Impfung und, im Fall von Gebärmutterhalskrebs, durch die regelmäßige Teilnahme an der Früherkennung.“<BR \/><BR \/>Zum Abschluss des Kongresses unterstrichen die teilnehmenden Expertinnen und Experten die Bedeutung eines strukturierten klinischen Netzwerks mit gemeinsamen Diagnose- und Behandlungspfaden. Ziel ist es, die Versorgungskontinuität zu stärken, die Zersplitterung der Versorgung zu verringern und eine einheitlichere Betreuung im gesamten Gebiet zu fördern.