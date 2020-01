Hubble-Teleskop erspäht gewaltige Godzilla-Galaxie

Es handle sich möglicherweise um die größte bekannte Galaxie im näheren Universum, teilte das Space Telescope Science Institute im US-Staat Maryland mit.





Die Galaxie mit dem offiziellen Namen „UGC 2885“ ist zweieinhalb Mal so breit wie die Milchstraße und enthält 10 Mal so viele Sterne.Den Wissenschaftlern zufolge könnte die 232 Millionen Lichtjahre entfernte Galaxie schon seit Milliarden Jahren relativ ruhig existieren. Sie wollen nun herauszufinden, wie die Ansammlung von Sternen, Planetensystemen und sonstigen Weltraumobjekten so groß werden konnte. Möglicherweise könnte dies damit zusammenhängen, dass sie relativ isoliert liegt.

apa