Es handelt sich um den 77-jährigen Goldschmied Mario Paglicci aus Arezzo und den 67-jährigen Fulvio Casini aus Siena. Die Maschine des Typs Agusta AW109 war am Sonntagnachmittag von Venedig nach Castiglion Fiorentino unterwegs, als sie nach einer gemeldeten technischen Störung offenbar abstürzte. In der Ortschaft Figgiano in der Region Marken hörten Anwohner einen lauten Knall.<BR \/><BR \/>Rettungskräfte suchten auch in der Nacht mit Drohnen und Suchhunden im Gebiet um den Montedoglio-Stausee, an der Grenze zwischen der Toskana und den Marken, nach Wrackteilen. Am Einsatz beteiligt sind Feuerwehr, Militär und der Bergrettungsdienst. Schlechte Wetterbedingungen erschwerten jedoch die Flüge der Suchhubschrauber. Die beiden Unternehmer waren enge Freunde und erfahrene Piloten. Paglicci, eine bekannte Figur des Goldschmiedehandwerks von Arezzo, war leidenschaftlicher Flieger und teilte diese Begeisterung für das Hubschrauberfliegen seit Jahren mit Casini.<BR \/><BR \/>Die Suchaktion dauert weiterhin an. Im Einsatz sind 35 Einsatzkräfte des alpinen Rettungsdienstes der Region Marken sowie etwa 15 Helfer der toskanischen Bergrettung, unterstützt von Suchhunden und einem Drohnenpiloten (UAS), der mehrere Überflüge durchgeführt hat. Am späten Sonntagnachmittag waren auch Hubschrauber der Feuerwehr, der Luftwaffe und des italienischen Heeres im Einsatz, mussten aber aufgrund der schlechten Wetterbedingungen ihre Flüge einstellen. In der Nacht wurde die Suche zu Fuß fortgesetzt, unterstützt durch Drohnen.