<BR \/>Alarmiert wurde die Rettung von einem Landwirt. Vor Ort waren Sanitäter, Feuerwehr und Carabinieri im Einsatz. Laut Behörden startete der Hubschrauber in der Provinz Asti und stürzte in einem ländlichen Gebiet zwischen Casalromano (Provinz Mantua) und Isola Dovarese (Provinz Cremona) ab. <BR \/><BR \/>Der 56-jährige Pilot, Marco Eusebio Pavan aus Asti, wurde aus dem Fluggerät geschleudert - die Rettungskräfte konnten nur seinen Tod feststellen. Vor dem Absturz kollidierte der Hubschrauber des Typs EC135 mit der Registrierungsnummer I-LASH mit einem Betonmast der Stromleitung. Anschließend schlug das Fluggerät in offenem Feld auf und zerstörte dabei auch einige Bäume. Möglicherweise verlor der Pilot aufgrund des dichten Nebels, der zum Zeitpunkt des Unfalls über der Gegend lag, die Orientierung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238505_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die ANSV (Nationale Agentur für Flugsicherheit) leitete eine Untersuchung ein und entsandte einen Ermittler zum Unfallort. Der verstorbene Pilot war der Schwiegersohn des Betreibers des Heliports Heliwest in Costigliole d'Asti, von dem der Hubschrauber in Richtung Flughafen Verona gestartet war. In Costigliole d'Asti herrscht große Trauer. „Ich kenne den Betreiber des Heliports und seine Familie persönlich. Wir stehen ihnen in dieser Zeit der Trauer und des Schmerzes bei“, sagte Bürgermeister Enrico Cavallero.