<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwerverletzter-bei-heli-absturz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Unfall<\/a> im Gemeindegebiet von Mareo\/Enneberg ereignete sich am Mittwoch kurz vor 18 Uhr, und zwar etwa einen Kilometer unterhalb der Faneshütte talwärts in Richtung Pederü. Vermutet wird, dass der Hubschrauber mit dem Rotor oder dem Heckrotor einen Baum gestreift hat und so zu Sturz gekommen ist.<BR \/><BR \/>Der Pilot, der allein an Bord war, wurde vom Notarzthubschrauber Aiut Alpin schwer verletzt in das Krankenhaus Bozen geflogen. Neusten Informationen zufolge befindet er sich noch immer in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Die Ärzte enthalten sich einer Prognose.