Ein Mitglied des Flugvereins hatte Startgeräusche gehört und den Piloten nicht erreicht. Als er nachsehen ging, stellte der Mann am Hangar Einbruchsspuren fest, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Sprecher Thomas Morgensterns bestätigte der APA Medienberichte, wonach es sich um einen Helikopter handelt, der von der Firma Morgensterns betrieben wurde - der Eigentümer ist er aber nicht. Der ehemalige Spitzensportler bietet Hubschrauber-Rundflüge an.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. „Gemeinsam mit der Austro Control und dem Österreichischen Bundesheer sind wir auf der Suche nach dem Hubschrauber“, so Polizeisprecherin Valerie Bachler. Sie bestätigte, dass der Helikopter über Kroatien geortet worden sei.