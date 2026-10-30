Bei den vier Todesopfern handelt es sich um den 35-jährigen Feldwebel Simone Ruggia aus Salerno, den ebenfalls dem Dienstgrad eines Feldwebels angehörenden Claudio Marchesi aus Orvieto sowie den 65-jährigen Leutnant Franco Adriano Zecchillo und die 32-jährige Feldwebelin Laura Procacci vom Militärkorps des Italienischen Roten Kreuzes.<BR \/><BR \/>Ruggia und Marchesi waren beide beim ersten Regiment Antares des Heeresfliegerkommandos (AVES) in Viterbo stationiert. Die dortige Ausbildungseinrichtung ist für die Schulung von Piloten und technischem Personal sowie für die Weiterentwicklung von Militärhubschraubern zuständig. Ruggia stammte aus Salerno und war seit rund acht Jahren in Viterbo stationiert. Marchesi kam aus Orvieto, wo seine Familie lebt. Er begeisterte sich für Ski und Fußball.<BR \/><BR \/>Die beiden anderen Todesopfer gehörten dem Freiwilligen-Militärkorps des Italienischen Roten Kreuzes an. Franco Adriano Zecchillo war ein erfahrener Sanitäter und langjähriger freiwilliger Helfer. Die 32-jährige Laura Procacci aus Andria ist das jüngste der vier Todesopfer. Sie hatte gerade in Rom ihr Medizinstudium abgeschlossen und sich anschließend für den freiwilligen Dienst beim Militärkorps des Roten Kreuzes entschieden. Am 28. März hatte sie ihren Diensteid abgelegt und war damit die erste Frau, die in diesem Korps als Unteroffizierin diesen Schritt vollzog. Ein weiterer Mitarbeiter des Roten Kreuzes, der einem medizinischen Evakuierungsteam angehörte, wurde bei dem Absturz verletzt.<h3>\r\nRoutineeinsatz führte zum Absturz<\/h3>Der Militärhubschrauber vom Typ CH-47 Chinook war nach Angaben des italienischen Verteidigungsministeriums am Mittwoch von Viterbo gestartet, hatte einen Zwischenstopp auf dem Militärflugplatz Pratica di Mare bei Rom eingelegt und anschließend Kurs auf Bosnien und Herzegowina genommen. Nach Angaben der EU-Mission Eufor stürzte die Maschine während eines Routineeinsatzes in der Nähe des Ortes Gorica im nordöstlich gelegenen Distrikt Brcko ab. Die Ursache des Unglücks war zunächst nicht bekannt. Eufor kündigte eine Untersuchung an.<BR \/><BR \/>Drei Insassen starben unmittelbar an der Absturzstelle, ein vierter erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Elf weitere Menschen wurden verletzt. Nach Angaben eines Krankenhaussprechers bestand bei keinem der Verletzten Lebensgefahr. Drei von ihnen sollten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus im rund 50 Kilometer entfernten Tuzla verlegt werden.<BR \/><BR \/>Der Hubschrauber war im Rahmen der EU-Militärmission Eufor Althea unterwegs. Ihre zentrale Aufgabe besteht darin, zur Stabilisierung Bosnien und Herzegowinas beizutragen. Die Mission trat 2004 an die Stelle der zuvor von der NATO geführten Stabilisierungstruppe SFOR. Zu ihren Aufgaben gehören außerdem die Unterstützung bei der Ausbildung der bosnischen Streitkräfte und die Aufrechterhaltung eines sicheren Umfelds für die weitere Entwicklung des Landes.<BR \/><BR \/>Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Ende des Bosnienkriegs ist die politische Lage in dem Balkanland weiterhin angespannt. Die Spannungen zwischen den Volksgruppen der bosnischen Serben, Kroaten und Bosniaken bestehen fort. Insbesondere in der Republika Srpska gibt es immer wieder Bestrebungen nach größerer Eigenständigkeit bis hin zur Abspaltung von Bosnien und Herzegowina.