Hühner im Osternest

Wer eine Hühnerschar der Caritas in seinem Osternest findet, weiß, dass in seinem Namen notleidenden Familien in Afrika geholfen wird. „4 Hühner und ein Hahn bedeuten für die Menschen dort nicht nur genug zum Essen, sondern auch die Chance auf eine Lebensgrundlage“, erklärt die Caritas-Mitarbeiterin Sandra D’Onofrio, welche die Caritas-Projekte zur internationalen Zusammenarbeit begleitet.Im Online-Spendenshop der Caritas finden sich aber noch weitere Geschenke, beispielsweise ein Klimapaket, das Kleinbauern in Afrika hilft, sich für die sich verändernden Klimabedingungen zu rüsten und gleichzeitig die Umwelt zu schützen. 3 Meter Wasserleitung sind für die Kleinbauern im bolivianischen Hochland ein kostbares Geschenk. „Derzeit erfahren wir hierzulande sehr deutlich, welche Folgen ausbleibende Niederschläge haben. Für die Bauern in Bolivien und in Afrika, die seit Jahren trotz der zunehmenden Trockenheit ihre Felder ohne moderne Techniken bearbeiten müssen, sind die Auswirkungen noch viel gravierender“, berichtet D’Onofrio.Insgesamt 16 sinnvolle Geschenke stehen online unter www.caritas.bz.it zur Verfügung. „Sie alle wirken doppelt. Sie bereiten Freude und helfen gleichzeitig Menschen in Südtirol und in anderen Ländern auf unserem Globus, den Alltag zu bestreiten, Krisenzeiten zu überbrücken, die Schule zu besuchen oder sich sogar eine Existenzgrundlage aufzubauen“, lädt Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer zu einem Besuch im Caritas-Spendenshop ein.Die Geschenke können auch noch kurzfristig vor Ostern erworben und Angehörigen oder Freunden gewidmet werden. Für jedes Geschenk erhält der Schenkende in einem Mail eine personalisierte Geschenkurkunde und ein Geschenkpäckchen zum selber Ausdrucken. Die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte oder per Banküberweisung. Das eigentliche Geschenk gibt die Caritas über die verschiedenen Hilfsprojekte an Bedürftige weiter.Wer keinen Internetzugang hat, kann sein Geschenk in den Caritas-Büros in Bozen (Sparkassenstraße 1, Tel. 0471 304 300), Meran (Galileo-Galilei-Straße 84, Tel. 0473 495 632), Brixen (Bahnhofstraße 27A, Tel. 0472 205 965) und Bruneck (Paul-von-Sternbachstraße 6, Tel. 0474 414 064) bestellen. Dort sind auch eigens gestaltete Verpackungen für die Geschenkkarten erhältlich.