Hündchen und Schlüssel im Auto eingesperrt: Gerettet

So ein Missgeschick ist schnell passiert: Der Schlüssel liegt im Auto, die Autotür fällt zu – und von drinnen schaut das eingesperrte kleine Hündchen verdutzt zu seinem Frauchen heraus. Ein Glück, dass die Feuerwehr genau weiß, was in einem solchen Fall zu tun ist.