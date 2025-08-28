<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/groeden-huendin-verursacht-verkehrschaos-besitzer-gesucht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet,<\/a> waren es zwei Touristen aus Rom gewesen, die die Gefahrensituation erkannten und geistesgegenwärtig reagierten: Als sie die verängstigte Hündin auf der Fahrbahn sahen, stellten sie ihr Fahrzeug quer hin und blockierten so den Verkehr in beiden Richtungen.<h3>\r\n„Abenteuer“ nimmt ein gutes Ende<\/h3>Die beiden Touristen stiegen aus, fingen das Tier ein und nahmen es mit in ihre Unterkunft nach Kastelruth. Dort kümmerte man sich um die Hündin und versorgte sie. <BR \/><BR \/>Die Behörden wurden informiert. Der Sanitätsbetrieb schickte ein Fahrzeug, um die Hündin abzuholen und eine geeignete Unterbringung für sie zu finden. Dann machte man sich auf die Suche nach dem Besitzer, die nun offenbar ein gutes Ende genommen hat. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>