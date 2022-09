Hürdenlauf für Schwerbehinderte bei Stimmabgabe

„Dass die Parlamentswahlen kurz bevorstehen, wurde auch durch viele Anrufe unserer Mitglieder verdeutlicht: Menschen mit einer schweren Behinderung, Begleitgeld- und Pflegegeldempfänger oder deren Angehörige erkundigten sich in den letzten Tagen über kostenlose Transportdienste zum Wahlsprengel ihrer Gemeinde oder fragten, ob eine Begleitperson zur Wahl mitgenommen werden darf. Auch wollten einige wissen, ob es möglich sei, von zu Hause aus zu wählen“, erklärt Thomas Aichner, Präsident der Vereinigung der Zivilinvaliden (ANMIC Südtirol) in einer Aussendung. „Dies veranlasste uns dazu, direkt bei den verschiedenen Südtiroler Gemeinden nachzufragen.“Nach den ersten Rückmeldungen von Seiten der Gemeindebeamten wurde zunehmend klar: Obwohl die italienische Gesetzgebung bestimmte Maßnahmen vorsieht, welche die Stimmabgabe auch schwerstbehinderten Menschen ermöglichen soll, offenbart die Inanspruchnahme einiger Rechte große bürokratische Hürden.So können Menschen mit einer schweren körperlichen Behinderung (etwa Blinde oder Handamputierte) ihre Stimme zwar durch eine Vertrauensperson abgeben. Sollte die Behinderung aber nicht offensichtlich sein, wie beispielsweise im Falle einer Muskelschwäche oder -lähmung, so muss sich der Betroffene rechtzeitig eine eigens für die Wahl ausgestellte ärztliche Bescheinigung beim örtlichen Sanitätsbetrieb beschaffen.Neben der Bereitstellung eines öffentlichen Transportdienstes zum entsprechenden Wahlsitz, sieht das Gesetz auch die sogenannte „Domizilstimmabgabe“ vor: Jene Menschen, die aufgrund ihrer schweren Krankheit die eigene Wohnung nicht verlassen können, dürfen von zu Hause aus wählen. Hierfür muss der Betroffene ein entsprechendes Ansuchen innerhalb einer bestimmen Frist stellen, die am 5. September verstrichen ist.„Zahlreiche schwerstbehinderte Südtiroler treffen auf ein viel zu aufwendiges Prozedere, vorgegeben durch die italienische Gesetzgebung“, prangert Aichner in der Aussendung an. „Hinzu kommt die mangelnde Information von Seiten der öffentlichen Ämter.“Mit Ausnahme der Gemeinden Bozen, Eppan und Meran, konnten die Informationen zur Domizilstimmabgabe oder Stimmabgabe durch Dritte auf keiner der befragten Gemeinde-Webseiten gefunden werden. „Nur eine von über 30 befragten Gemeinden gab bekannt, die Informationen sobald als möglich publik zu machen“, erklärt Thomas Aichner. „Leider ist die Frist für das Ansuchen zur Domizilstimmabgabe bereits am 5. September 2022 verfallen.“„Zumindest die Informationen über den kostenlosen Transportdienst werden bald von einigen Gemeinden veröffentlicht“, so Aichner weiter. „Als größte Interessensvertretung der Südtiroler Zivilinvaliden und Menschen mit Behinderung fordern wir die Gemeinden in Zukunft dazu auf, alle notwendigen Informationen rechtzeitig zu kommunizieren, wenn möglich in leichter Sprache. Außerdem werden wir uns bis zu den nächsten Wahlen darum bemühen, die Gesetzeslage zu vereinfachen. Schließlich sollen Betroffene wählen können, ohne einen Hürdenlauf meistern zu müssen.“