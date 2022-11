Humanity 1 in Catania: 155 Flüchtlinge an Land gebracht

Wie in der neuen Verordnung vorgesehen, wurde eine Gesundheitskontrolle durchgeführt, um die schwachen Frauen und Kinder zu identifizieren, die als einzige von Bord gehen durften.Nach Angaben der NRO befinden sich am Ende der Inspektion „noch etwa 24 Schiffbrüchige an Bord der Humanity 1 im Hafen von Catania, denen die italienischen Behörden offenbar nicht erlauben wollen, von Bord zu gehen: es handelt sich ausschließlich um erwachsene Männer ohne medizinische Probleme“. Daher wurden 155 der 179 Migranten, die sich an Bord des Schiffes befanden, in Catania von Bord genommen.„Die ersten, die von Bord gingen, waren Minderjährige und kleine Kinder, die von ihren Müttern begleitet wurden. Die Kontrollen sind noch im Gange, aber Catania wurde uns nicht als sicherer Hafen zugewiesen“, erklärte Petra Krischok, Sprecherin von Sos Humanity, gegenüber Journalisten an der Anlagestelle von Levante, nachdem die ersten Migranten von dem Schiff der NGO an Land gegangen waren. „Ich bin nicht der Kapitän, ich entscheide nicht“, fügte sie hinzu, „aber es wäre illegal, den Hafen von Catania zu verlassen, wenn alle Migranten, die sich an Bord des Schiffes befinden, nicht von Bord gehen, denn sie sind alle Flüchtlinge.“Am Hafen sind neben den Mitarbeitern der Küstenwache auch Polizisten, Krankenwagen, Freiwillige des Zivilschutzes und Stadtbusse im Einsatz, um die Migranten in die die Sporthalle auf der Piazza Spedini, zu bringen.„Die Struktur - bestätigt Marco Romano vom Zivilschutz der Stadt Catania - ist bereit, alle Teilnehmer zu empfangen.“Das Schiff Humanity 1 der NRO 'Sos Humanity' mit 179 Schiffbrüchigen an Bord ist in Begleitung eines Patrouillenboots der Küstenwache im Hafen von Catania angekommen. Wie in dem neuen Dekret vorgesehen, werden die italienischen Behörden in Kürze eine Inspektion durchführen, um die schwachen Personen, Frauen und Kinder zu identifizieren, die ausgeschifft werden sollen.4 NRO-Schiffe, die vor der Ostküste Siziliens stationiert sind, bitten seit Tagen um einen sicheren Hafen für die mehr als tausend Migranten, die sie an Bord haben. Doch das italienisches Innenministerium bekräftigt die bisherige Linie: „Personen, die die Voraussetzungen erfüllen, können von Bord gehen“, „die anderen müssen außerhalb der Hoheitsgewässer zurückkehren“.Dieser Standpunkt wurde von Innenminister Matteo Piantedosi bekräftigt, der in Mailand betonte, dass Italien „die Verantwortung für die Probleme übernimmt, die sich aus der Hilfeleistung und der humanitären Hilfe ergeben“, aber „ohne davon abzuweichen, dass die Verantwortung für die Übernahme der Verantwortung beim Flaggenstaat liegt“, und „ohne die humanitären Verpflichtungen zu vernachlässigen, die wir niemals vernachlässigen werden“.Für die Nichtregierungsorganisation Sos Humanity ist die Maßnahme jedoch „rechtswidrig“, da es sich bei den 179 geretteten Personen um „Flüchtlinge handelt, die sich in einem verletzlichen Zustand befinden und von denen einige sichtlich traumatisiert sind: Sie benötigen medizinische und psychologische Betreuung“. Alarm wird auch wegen der fehlenden Lebensmittelversorgung geschlagen.