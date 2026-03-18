Im Internet veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen, wie die von Passanten umringte Frau lautstark auf den Roboter einredet, während dieser die Arme hebt. „Hast du nichts anderes zu tun, als mich zu nerven? Bist du verrückt?“ schrie die Frau den Roboter auf Kantonesisch an und fuchtelte mit den Händen. Auf den Videoaufnahmen war zu sehen, wie Beamte den Roboter später abführten. Die Polizei erklärte jedoch, sie haben den Roboter nicht beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Die Polizei erklärte weiter, die Frau sei von dem Roboter nicht berührt und nicht verletzt worden. Dennoch habe sie verlangt, im Krankenhaus behandelt zu werden. Kurze Zeit später sei sie entlassen worden. Sie habe auch keine juristischen Schritte in Bezug auf die Begegnung mit dem Roboter eingeleitet. <BR \/><BR \/>Der Roboter, der auf den Aufnahmen einem Modell des chinesischen Start-ups Unitree ähnelte, gehörte einem Unternehmer in Macau, der ihn nach eigenen Angaben für Werbezwecke testete. Die Polizei ermahnte ihn, beim Einsatz Vorsicht walten zu lassen.