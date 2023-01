„Humor ist keine Frage des Alters, sondern ein Grundbedürfnis“

Humor kann Medizin sein

„Die Auftritte in den Seniorenheimen sind keine Shows, sondern individuelle Begegnungen. Die Lebensgeister erwachen, es wird gelacht, gesungen, geflirtet und sogar getanzt“, erzählt Erich Meraner, Präsident des Vereins Comedicus.Sogar in der Corona-Pandemie und den damit einher gehenden Einschränkungen und Besuchsverboten, kamen die Clowns online zu Besuch. Dank der Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse wurden im letzten Jahr 79 Seniorenheime in Präsenz und 26 online besucht, heißt es in einer Aussendung von Comedicus. „Stets waren die Clowns sehr willkommen und die Initiative wurde sehr begrüßt“, betont Meraner.Das Konzept der etwa zweistündigen, angemeldeten Besuche von jeweils 2 Clowns in den Aufenthaltsräumen und Zimmern der Heime ist ausgefeilt. Die Besuche erfordern ein ganz besonderes Maß an Fingerspitzengefühl und Behutsamkeit. Die erfahrenen und ausgebildeten Clowns stimmen ihre humorvollen Interaktionen mit Gesang und Tanz individuell auf die Heimbewohner ab, auf deren Kompetenzen und Einschränkungen. Es gibt zudem eine Vor- und Nachbesprechung mit den Heimen.Ja, Humor macht vieles leichter und kann sogar kann eine Medizin sein. Wissenschaftler sprechen davon, dass während des Lachens „Endorphine“, Glückshormone, ausgeschüttet werden. Diese wiederum stärken das Immunsystem und Heilungsprozesse.Die Besuche der Clowns bedeuten also mehr als nur eine kurze Ablenkung im Tagesablauf. Sie sind wichtig für den Pflegealltag älterer Menschen. Sie unterstützen aber auch Angehörige und Pflegekräfte. Für sie sind die Clown-Besuche wie eine kleine Erholung. Die Clown-Visiten verbreiten eine wohltuende Stimmung, heißt es in der Aussendung.