Hund in Teich eingebrochen und ertrunken – Wasserrettung vor Ort

Lazag ist ein beliebtes Naherholungsgebiet in Meran. Am Samstagnachmittag gingen Einheimische hier mit ihrem Hund spazieren, als der Hund auf einen Teich rannte, dessen Oberfläche zwar gefroren war, jedoch zu wenig, um dem Gewicht standhalten zu können.Das Eis ist in der Folge gebrochen und der Hund untergegangen und ertrunken. Bislang fehlt vom toten Tier jedoch jede Spur, sodass die Wasserrettung und die Freiwillige Feuerwehr Obermais vor Ort ist, um das Tier zu bergen.Der Einsatz läuft noch.