Ein Mann aus Antholz war am Samstag gegen 18 Uhr mit seinem Hannoveraner Schweißhund am Antholzer See unterwegs. Nahe der Enzianhütte traf er auf einen Wolf.<BR \/><BR \/>Dabei riss sich der Hund los und verfolgte das Tier, berichtete der Besitzer. Kurz darauf hörte er den Hund winseln. Er fand ihn bei der Huberalm vor der Hütte liegend – mit mehreren Bisswunden im Bereich der Lende.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1306137_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Ich war froh, dass er überhaupt noch lebt“, so der Besitzer. Er brachte den verletzten Hund umgehend zum Tierarzt. Dieser vermutete, dass es sich bei dem Wolf um ein junges Einzeltier handeln könnte. Der Vorfall wurde der Forstbehörde gemeldet. <BR \/><BR \/>Weitere Sichtungen in jüngster Zeit belegen, dass derzeit vermehrt junge Wölfe auf Reviersuche das Pustertal samt Seitentälern durchstreifen.