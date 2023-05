Hunde, Katzen, Schweine: Rettung von Tieren nach den Überschwemmungen

Auch Hunde und Katzen werden evakuiert

Die Region steht noch immer unter Alarmbereitschaft. Denn in diesen Stunden kehrt der Regen in die Emilia Romagna zurück. Nach den Überschwemmungen sind 14 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, ist auf über 15.000 gestiegen. Es entstanden Schäden in Höhe von mehreren Milliarden Euro.Viele Tiere wurden zusammen mit ihren Besitzern aus den vollkommen überschwemmten Straßen und Wohnungen in der Emilia Romagna gerettet. Sobald die Rettungsfahrzeuge- und boote eintreffen, nehmen jene Leute, die einen Hund oder eine Katze haben, diese mit aufs Boot. Aber auch Esel und Schweine wurden von den Feuerwehrleuten und anderen Helfern bereits gerettet.In der Zwischenzeit sind mehr als 5000 landwirtschaftliche Betriebe mit Gewächshäusern, Gärtnereien und Ställen unter Wasser geraten, mit vielen ertrunkenen Tieren. Außerdem wurden Zehntausende Hektar von Weinbergen, Kiwis, Pflaumen, Birnen, Äpfeln, Gemüse und Getreide sowie Anlagen zur Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, überschwemmt.