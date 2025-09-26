„Autofahrer in London, New York und anderen Großstädten sind es gewohnt, eine Gebühr zu zahlen, um mit ihrem Fahrzeug in die Stadt zu fahren. Nun könnte eine Gemeinde auch eine Abgabe verlangen, wenn man Hunde mit in die Stadt bringt“, schreibt die New Yorker Zeitung.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217556_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> „Haustiere, die viel reisen, haben ohnehin schon ihren eigenen Pass. Jetzt, im Zeitalter des Overtourism, in dem Besuchern mitunter Gebühren auferlegt werden, um die Auswirkungen auf die Gemeinden abzumildern, ist es nur folgerichtig, auch eine Tourismusabgabe für Hunde einzuführen“, kommentiert „CNN“. <BR \/><BR \/><i>STOL hat am Mittwoch die Frage zur Hundesteuer und Ortstaxe für Hunde gestellt – mit bislang über 15.000 Abstimmenden – hier geht es zu Abstimmung:<\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="345315" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Der Nachrichtensender erinnert – ebenso wie die US-Zeitung – auch an die schwierige Umsetzung der DNA-Datenbank, durch die ungezogene Hundebesitzer identifiziert werden sollten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/hunde-dna-wer-zu-lange-wartet-der-riskiert-eine-hohe-strafe" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a>