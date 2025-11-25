Voraussichtlich am Mittwoch behandelt der Landtag einen Gesetzentwurf von Andreas Colli, das DNA-Register für Hunde abzuschaffen. Doch selbst dies reichte gestern nicht aus, um erst in der SVP-Fraktion und dann in der Mehrheit zu einer Linie in Sachen „Häufchen“ zu finden. <h3>\r\nSVP: Zwei Abänderungsanträge zu Collis Entwurf<\/h3> In der SVP drängte das Burggräfler Duo Schuler\/Pamer darauf, die Sache durchzuziehen und ab Jänner jene 27.000 Hundehalter zu strafen, deren Vierbeiner nicht getestet ist. Doch dafür gibt es weder in der SVP noch bei den italienischen Partnern und Ulli Mair eine Mehrheit. Die meisten wollen „einfach nur mehr raus“ aus dieser Posse, die nun seit fünf Jahren andauert.<BR \/><BR \/>Stand gestern Abend liegen aus der SVP dazu zwei Abänderungsanträge zu Collis Entwurf vor. Sepp Noggler will die Strafen „bis auf Widerruf“ aussetzen. „Man kann den Bürgern kein Gesetz aufzwingen, bei dem Bevölkerung, Tierärzte und Gemeinden nicht mitziehen, weil sie gar keine Leute haben, die den Kot aufsammeln und kontrollieren“, so Noggler. Mit seinem Vorschlag bleibe die Pflicht zum Testen aufrecht. Gestraft würde aber erst, wenn der Landesrat ein „durchdachtes Konzept zur Umsetzung vorlegt.“ <BR \/><BR \/>Demgegenüber steht ein Änderungsantrag von Harald Stauder, die Strafen von 280 auf 100 Euro zu dritteln. 27.000 Hundehalter sollten ab Jänner zwar einen Brief mit der Vorhaltung bekommen, ihren Hund noch nicht getestet zu haben. Die Frist, der gesetzlichen Vorgabe Folge zu leisten, sollte aber um „einige Monate“ verlängert werden. De jure kein 4. Aufschub der Strafen, de facto aber doch. Stauder scheint die italienischen Partner hinter sich zu haben.<h3>\r\nWarum die Sache einen Haken hat<\/h3>Noggler war schneller. Sein Antrag wird im Landtag vor jenem von Stauder abgestimmt. Stand gestern hat Nogglers Antrag bessere Chancen, durchzugehen. Die Opposition dürfte ihn unterstützen, um die gespaltene Mehrheit bloßzustellen. <BR \/><BR \/>Noch ist das letzte Wort aber nicht gefallen: Stauder ist zuversichtlich, eine Lösung zu finden, die alle mittragen können. Abzuwarten bleibt, was Noggler als Zünglein an der Waage macht. Der zuständige Landesrat Luis Walcher blieb gestern jedenfalls untergetaucht.