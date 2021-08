Hunderte Afghanen mit nur einem einzigen Flugzeug evakuiert

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Nach der Machtübernahme der Taliban gingen am Montag die chaotischen Szenen vom Kabuler Flughafen um die Welt. Darunter befanden sich Aufnahmen von Afghanen, die sich an einem startenden Flugzeug der U.S. Air Force festklammern. Mehrere Menschen kamen nach bisherigem Stand ums Leben.Auch im Innenraum eines solchen Flugzeuges herrschten dramatische Zustände. Die Internetseite Defence One veröffentlichte am Montag ein Foto des vollgepackten Innenraums der Transportmaschine vom Typ C-17, in dem die Afghanen auf dem Boden sitzen. Doch im Flugzeug befanden sich so viele Menschen, dass der Boden gar nicht mehr zu sehen war.

